الصحة: وفاة مواطن بالخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، وفاة مواطن، (60) عاماً، من بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، ما يرفع عدد الوفيات بفلسطين إلى 56 حالة.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقالت "الصحة": إن المواطن يبلغ من العمر (77 عاماً) وهو من الرام بمحافظة القدس، حيث توفي مستشفى "هوغوتشافيز".