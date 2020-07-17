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مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح

مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مساء اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة عميد ركن في الجيش بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وذكرت خلية الاعلام في بيان صحفي: "إن عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "إن الهجوم أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان".

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