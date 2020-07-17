مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مساء اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة عميد ركن في الجيش بهجوم مسلح شمالي بغداد.
وذكرت خلية الاعلام في بيان صحفي: "إن عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضافت: "إن الهجوم أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان".
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مساء اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة عميد ركن في الجيش بهجوم مسلح شمالي بغداد.
وذكرت خلية الاعلام في بيان صحفي: "إن عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضافت: "إن الهجوم أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان".
التعليقات