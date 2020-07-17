أمريكا: أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و555 ألفا و877.



وأضافت المراكز الأمريكية أنها وثقت زيادة بـ72045 حالة عن الإحصاء السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ 926 حالة ليصل إجمالي ضحايا (كوفيد - 19) منذ انتشار الجائحة إلى 137864.



ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض (كوفيد-19) حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.



ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.