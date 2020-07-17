دولي

الصحة التركية: تسجيل 926 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال يوم

الصحة التركية: تسجيل 926 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال يوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 926 إصابة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفا و799، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و458 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى 1014 مريضا بـ(كورونا) لتصبح حصيلة المتعافين 199 ألفا و834، فيما أجري 41 ألفا و215 اختبارا للكشف عن (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الرابع على التوالي، تواصل إصابات فيروس (كورونا) في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

من جهته، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على (تويتر)، إلى زيادة عدد المرضى في أقسام العناية المركزة، والموصولين بأجهزة تنفس.

ولفت إلى أن أدنى وفيات (كورونا) سجلتها تركيا خلال الأيام الـ35 الأخيرة، كان في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، بواقع 14 حالة.

وشدد قوجة، على أن الطواقم الطبية تبذل جهودها من أجل خفض عدد الوفيات قدر الإمكان من خلال التشخيص المبكر والعلاج.

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