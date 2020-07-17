مستوطنون يعتدون على مواطنين ويمنعونهم من الوصول لمنازلهم في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على عدد من المواطنين ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في مدينة الخليل.



وقالت مصادر محلية: "إن مستوطني (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة، وبحماية من جنود الاحتلال، اعترضوا طريق أفراد من عائلة سعيفان، بينهم نساء وأطفال، واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في وادي الحصين شرق المدينة:، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.