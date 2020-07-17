محافظ طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة واد الفارعة



وقال: "قامت الطواقم الطبية بسحب (522) يوم أمس، ظهرت نتائجها اليوم، جميعها سليمة باستثناء (7) حالات، وبهذا يرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى (35) إصابة نشطة..



وفيما يتعلق بحالات التعافي، أشار العاصي، إلى أن هناك حالة واحدة من طوباس تعافت بعد فترة عزل لاكثر من اسبوعين، منوها في الوقت ذاته إلى أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر، ومصاب واحد غير مستقر.



وفي السياق، قال: "عدد المحجورين في مركز الحجر الصحي في كشدة (1) و المستشفى العسكري في نابلس (1) وباقي المصابين في الحجر المنزلي"، مضيفا: "تقوم طواقم الطب الوقائي بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين وسحب عينات منهم".



وبين محافظ طوباس، أن عدد الإصابات المرتفع بفيروس (كورونا)، سببه الاختلاط، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وعدم اللجوء إلى التجمع والتجمهر.



وناشد العاصي، المواطنين، الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك لكسر السلسلة الوبائية تحت طائلة المسؤولية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق المعلن من قبل الحكومة وعدم التحرك حتى يتسنى تحديد خارطة المصابين الوبائية بشكل نهائي وأخذ العينات.



وطالب كافة المخالطين، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوما وعدم الخروج من المنزل حفاظا على صحتكم ومنعا لتفشي الفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء ركن يونس العاصي، محافظ طوباس والأغوار الشمالية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة واد الفارعة بمحافظة طوباس، لافتا إلى أنهم من المخالطين.وأشار العاصي في بيان له نشر على صفحة محافظة طوباس على موقع (فيسبوك)، إلى أن جميع الحالات المصابة، من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس الخميس.