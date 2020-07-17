شؤون فلسطينية

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة (عام ونصف) مصرعها، مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضها لحادث دهس بالخطأ من قبل والدها بمدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغا بدخول الطفلة إلى مستشفى محمد علي المحتسب متوفية، نتيجة حادث دهس، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي، وعلى الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.

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