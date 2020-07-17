الخارجية الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 3604 إصابة.



وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين بين جالياتنا حتى اللحظة إلى 1523، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 60 اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من أوهايو، وتكساس، وميشيغان، ما يرفع عدد الإصابات الى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.



من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن سبع إصابات، مضيفة أنها تتابع شؤون الطلبة واحتياجاتهم وتتواصل معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة على استفساراتهم.