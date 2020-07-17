محافظ قلقيلية: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) وإجمالي الاصابات 61



وأوضح أن وزارة الصحة، تقوم بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين؛ تمهيدا لسحب عينات منهم، منوها في الوقت ذات إلى أن عدد الاصابات المرتفع بفيروس (كورونا) سببه الاختلاط في الأعراس وحفلات التوجيهي.



وشدد محافظ قلقيلية، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة، وعدم اللجوء الى التجمع والتجمهر، خلافاً للتعليمات المعلن عنها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) مساء اليوم الجمعة، لافتا إلى أن الاصابتيْن لسيدتين من مدينة قلقيلية من المخالطين.وأشار رواجبة في بيان صدر عن مكتبه، نشر على صفحة المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن حالات الإصابة بالفيروس المعلن عنها لهذا اليوم، وصل الى 24 إصابة، وبهذا يرفتع عدد الاصابات في محافظة قلقيلية إلى 61 حالة.