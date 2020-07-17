شؤون فلسطينية

بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أراضٍ استولى عليها جيش الاحتلال عام 1967

بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أراضٍ استولى عليها جيش الاحتلال عام 1967
رام الله - دنيا الوطن
استرجعت بطريركية الروم الأرثوذكس، أرض ملاصقة لدير قصر اليهود، التابع لها، والواقع على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية في إطار سعي جميع الكنائس استعادة أملاك كان الجيش الإسرائيلي قد سبق وأن وضع يده عليها منذ عام 1967، حيث تم تصنيفها أماكن عسكرية شديدة الحساسية. 

وقد قام وفد من الجيش بزيارة مقر البطريركية في القدس؛ لتسليم الخرائط ذات العلاقة في المكان المقدس، والذي يعتبر قبلة لمئات الالاف من الحجاج الى الأراضي المقدسة سنوياً. 

وتنوي بطريركية الروم الأرثوذكس بترميم المزار المقام على تلك الأراضي لزيادة فعاليتها لاستيعاب الحجاج ورفع مستوى الخدمات السياحية وايضاً لحمايتها من الاستيلاء مرة أخرى.

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قد أكدت على تمسكها بموقف مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس ومجلس رؤساء الكنائس في الأردن الرافضين لخطة الضم أحادية الجانب الإسرائيلية، كما عبّرت البطريركية المقدسية على وجوب الاحتكام للشرعية الدولية لإقامة السلام العادل والشامل في الأراضي المقدسة، وحماية الوضع القائم في الأماكن المقدسة تحت وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتسعى جميع كنائس الأراضي المقدسة استعادة اراضيها وعدد من الأديرة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية من نهر الأردن إثر حرب 1967، وتتعاون الكنائس فيما بينها في هذا المجهود على الصعيدين الدولي والقانوني حيث ثبت أنه لا قيمة امنية لكثير من هذه العقارات التي ما يزال الجيش الإسرائيلي يضع يده عليها.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بأمريكا

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بأمريكا

محافظ قلقيلية: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) وإجمالي الاصابات 61

محافظ قلقيلية: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) وإجمالي الاصابات 61

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة (كورونا).. الضفة الغربية تشهد إغلاقا شاملاً

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة (كورونا).. الضفة الغربية تشهد إغلاقا شاملاً

الخارجية الفلسطينية تحدد موعداً لرحلة إجلاء جديدة للعالقين بأمريكا

الخارجية الفلسطينية تحدد موعداً لرحلة إجلاء جديدة للعالقين بأمريكا

الكيلة: المنحنى الوبائي بالمحافظات لازال في الصعود ومتعدد البؤر

الكيلة: المنحنى الوبائي بالمحافظات لازال في الصعود ومتعدد البؤر

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

تقديرات إسرائيلية: هيئة القضاء بالمحكمة الجنائية سيتبنون قرار صلاحية التحقيق مع الاسرائيليين

تقديرات إسرائيلية: هيئة القضاء بالمحكمة الجنائية سيتبنون قرار صلاحية التحقيق مع الاسرائيليين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

تقديرات إسرائيلية: هيئة القضاء بالمحكمة الجنائية سيتبنون قرار صلاحية التحقيق مع الاسرائيليين

تقديرات إسرائيلية: هيئة القضاء بالمحكمة الجنائية سيتبنون قرار صلاحية التحقيق مع الاسرائيليين

مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يجري عملية جراحية دقيقة ومعقدة لترميم الجمجمة لمواطن

مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يجري عملية جراحية دقيقة ومعقدة لترميم الجمجمة لمواطن

&#34;الصحة&#34;: إغلاق أقسام بمستشفيين حكوميين وحجر المرضى والكوادر الطبية فيها

"الصحة": إغلاق أقسام بمستشفيين حكوميين وحجر المرضى والكوادر الطبية فيها

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من &#34;صيدا&#34;

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من "صيدا"

الخضري: معدل البطالة بغزة يرتفع لقرابة 60% مع استمرار الحصار للعام 14

الخضري: معدل البطالة بغزة يرتفع لقرابة 60% مع استمرار الحصار للعام 14

أهالي &#34;بديا&#34; يؤدون صلاة الجمعة على أراضي &#34;خلة حسان&#34; المهددة بالاستيلاء عليها

أهالي "بديا" يؤدون صلاة الجمعة على أراضي "خلة حسان" المهددة بالاستيلاء عليها

منوعات

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

هل تعرضت فيفي عبده للتحرش من قبل هؤلاء الشباب؟

هل تعرضت فيفي عبده للتحرش من قبل هؤلاء الشباب؟

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد &#34;تيك توك&#34;

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد "تيك توك"

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: &#34;مات ظالما&#34;

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: "مات ظالما"

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

عربي

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل