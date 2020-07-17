مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خياما فوق جبل صبيح التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس.



وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مستوطنين نصبوا ست خيام على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، مضيفا أن محاولات الاستيلاء على الجبل مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار دغلس الى أن أطماع المستوطنين وتصاعد هجمتهم للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين، كما يحدث فوق قمة جبل عيبال وأراضي بلدة عصيرة الشمالية، تأتي ضمن خطة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها.