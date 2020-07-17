الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل ثلاث حالات جديدة، غير محلية، بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابة.





وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على حالة قادمة من السعودية، وحالة قادمة من الإمارات، وحالة قادمة من الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء من فيروس (كورونا) في مستشفى الأمير حمزة، إضافة لإجراء (7901) فحص مخبريّ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (500062) فحصاً.

رام الله - دنيا الوطن