الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1929 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتسجيل 1929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة في إسرائيل الى 47459 مصاباً.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين الإصابات الجديدة، هناك 208 حالات وصفت بالخطيرة، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 392 حالة.