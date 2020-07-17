دولي

قناة (كان): 300 شخص يتظاهرون مطالبين نتنياهو بالاستقالة

قناة (كان): 300 شخص يتظاهرون مطالبين نتنياهو بالاستقالة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن ما يقارب 300 شخص تظاهروا، اليوم الجمعة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته بسبب قضايا الفساد ضده.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أن الشرطة الإسرائيلية، أوقفت حركة السير بين شارع بن ميمون ومفترق باريس، بسبب التظاهرات.

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