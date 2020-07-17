دولي

بريطانيا تعيد فرض الحجر الصحي المحلي في حال ازدياد بؤر الوباء

بريطانيا تعيد فرض الحجر الصحي المحلي في حال ازدياد بؤر الوباء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن السلطات المحلية في بريطانيا ستحصل على تفويض إضافي، ابتداء من غدٍ السبت، سيسمح لها بفرض نظام الحجر الصحي في حال ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي: "ابتداء من الغد ستحصل السلطات المحلية على تفويضات جديدة تسمح لها عند الضرورة بإغلاق المباني وفتح المساحات وإلغاء الفعاليات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وشدد جونسون على أن توفير مثل هذه الفرصة للسلطات المحلية سيسمح بمكافحة فيروس (كورونا) بشكل فعال.

ويتجاوز عدد ضحايا فيروس (كورونا) في المملكة المتحدة 45 ألفا، ويبلغ عدد الإصابات المكتشفة 292 ألفا.

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