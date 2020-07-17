الخارجية الفلسطينية تحدد موعداً لرحلة إجلاء جديدة للعالقين بأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

حددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، موعداً لإجلاء العالقين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الامريكية عبر ولاية شيكاغو.



وأعلنت الوزارة وفريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، أنه في يوم 2 آب/ أغسطس، سيتم تسيير رحلة إجلاء جديدة للعالقين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر ولاية شيكاغو، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.