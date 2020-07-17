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الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 37 وفاة ونحو 2613 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 45 وفاة و2764 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، أن إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 245851 منها 2407 حالات وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولا تزال في البلاد حسب بيانات الوزارة، 52283 حالة نشطة لـ(كوفيد-19)، بما في ذلك 2188 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 3539 مريضا للشفاء في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 191161.

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