الكيلة: المنحنى الوبائي بالمحافظات لازال في الصعود ومتعدد البؤر



ووفق ما ذكرته الوزارة في بيان عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن حالات التعافي، 179 حالة، بينها 174 في محافظة الخليل، وخمس في قطاع غزة.



وأضافت: أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها خمس موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي





ووفق ما ذكرته الوزارة في بيان عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن حالات التعافي، 179 حالة، بينها 174 في محافظة الخليل، وخمس في قطاع غزة.وأضافت: أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها خمس موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

رام الله - دنيا الوطنأكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن المنحنى الوبائي في كل محافظة من المحافظات الفلسطينية، لا يزال في الصعود، ومتعدد البؤر.وقالت الكيلة في تصريح، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الجمعة: "علينا بالتعايش والالتزام بالبروتوكول الصحي الوقائي لكافة أنشطة الحياة".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن فلسطين سجلت 439 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.