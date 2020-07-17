شاهد: الأمن الروسي يحبط هجوماً في خاباروفسك

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم في مدينة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.وأكد المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له، اعتقال شخص من مواليد عام 1988، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، لافتا إلى أن هذا الشخص كان يخطط لتنفيذ عملية وصفها بـ"الإرهابية" باستخدام قنابل حارقة في أماكن مكتظة بالناس في المدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكر البيان أن المعتقل كان يخطط لهذا الهجوم بتوجيهات من "قادة إرهابيين دوليين"، مضيفا أنه كان ينوي، بعد تنفيذ الاعتداء، مغادرة البلاد إلى إحدى مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط بغية المشاركة في أنشطة التنظيمات المسلحة.وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن صادروا عند توقيف الشخص "زجاجات مولوتوف" وأسلحة بيضاء وعلم تنظيم مسلح دولي، علاوة على عثور المحققين في هاتف المعتقل على تسجيل لـ"مبايعته" لقادة المسلحين ومراسلات تضم مناقشة المخطط الإرهابي.ونشرت هيئة الأمن الفدرالية صورا وفيديو يوثق لحظة اعتقال المتطرف المفترض.