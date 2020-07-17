عربي

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، بتسجيل 2023 إصابة و94 وفاة، بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بيان للوزارة: "تم فحص 17211 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 762058"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "كما سجلت وزارة الصحة والبيئة 2179 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 56495 حالة، والإصابات 88171، بينما وصلت الوفيات إلى 3616 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2281 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى

فلكي سعودي يحدد موعد عيد الأضحى

إحداها محلية.. الأردن يسجل خمس حالات جديدة بفيروس (كورونا)

إحداها محلية.. الأردن يسجل خمس حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: مصر لديها أقوي جيش بالمنطقة وإفريقيا ولن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة أي تهديد

السيسي: مصر لديها أقوي جيش بالمنطقة وإفريقيا ولن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة أي تهديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابة شاب بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يجري عملية جراحية دقيقة ومعقدة لترميم الجمجمة لمواطن

مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يجري عملية جراحية دقيقة ومعقدة لترميم الجمجمة لمواطن

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من &#34;صيدا&#34;

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من "صيدا"

الخضري: معدل البطالة بغزة يرتفع لقرابة 60% مع استمرار الحصار للعام 14

الخضري: معدل البطالة بغزة يرتفع لقرابة 60% مع استمرار الحصار للعام 14

أهالي &#34;بديا&#34; يؤدون صلاة الجمعة على أراضي &#34;خلة حسان&#34; المهددة بالاستيلاء عليها

أهالي "بديا" يؤدون صلاة الجمعة على أراضي "خلة حسان" المهددة بالاستيلاء عليها

قوات الاحتلال تمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في &#34;حارس&#34; غرب سلفيت

قوات الاحتلال تمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في "حارس" غرب سلفيت

سلفيت: حملة تعقيم بمستشفى ياسر عرفات بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

سلفيت: حملة تعقيم بمستشفى ياسر عرفات بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

خضر حبيب: القدس خط أحمر والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات &#34;العدو&#34;

خضر حبيب: القدس خط أحمر والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات "العدو"

منوعات

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

هل تعرضت فيفي عبده للتحرش من قبل هؤلاء الشباب؟

هل تعرضت فيفي عبده للتحرش من قبل هؤلاء الشباب؟

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد &#34;تيك توك&#34;

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد "تيك توك"

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: &#34;مات ظالما&#34;

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: "مات ظالما"

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

عربي

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل