دولي

المبعوث الروسي لعملية السلام يجري سلسلة اتصالات بهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

المبعوث الروسي لعملية السلام يجري سلسلة اتصالات بهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى فلاديمير سافرونكوف، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سلسلة اتصالات هاتفية تهدف إلى استئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة بأن سافرونكوف أجرى مكالمات مع كل من المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والمبعوث الخاص للخارجية السويسرية رولاند شتايننغر، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سوزانتا تيرستال والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب البيان، فإن المباحثات تناولت السبل المحتملة للمساعدة في استئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إيجاد حلول لجملة القضايا المحورية المتعلقة بالوضع النهائي.

وشدد الجانب الروسي على ضرورة الامتناع عن الخطوات الأحادية، وعلى أهمية تفعيل عمل "الرباعية الدولية" بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها آلية فريدة من نوعها صادق عليها مجلس الأمن الدولي. 

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