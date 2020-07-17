بينت: سأهزم (كورونا) خلال شهر إذا أعطاني نتنياهو الصلاحيات
رام الله - دنيا الوطن
أكد نفتالي بينت، عضو الكنيست رئيس حزب (يمينا)، أن نتنياهو لم يستجب لطلباته للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا).
أكد نفتالي بينت، عضو الكنيست رئيس حزب (يمينا)، أن نتنياهو لم يستجب لطلباته للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا).
قال بينت وفق القناة السابعة الاسرائيلية: "إذا أرداني نتنياهو وأعطاني الصلاحيات سأتولى المهمة وأنا في المعارضة، وسوف أهزم (كورونا) في أربعة أسابيع".
ولفت إلى أن الحكومة الحالية فقدت ثقة الجمهور الإسرائيلي، معتبرا أنه من الضروري نقل إدارة أزمة (كورونا) إلى وزارة الجيش كما طالب في شهر آذار/ مارس الماضي.
التعليقات