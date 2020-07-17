"الصحة": إغلاق أقسام بمستشفيين حكوميين وحجر المرضى والكوادر الطبية فيها

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، إغلاق أقسام في مستشفيي الشهيد ياسر عرفات في سلفيت ومستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين والحجر على المرضى المنومين والكوادر الطبية العاملة فيها فيها بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا) داخلها.



وأضافت في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى سلفيت الحكومي، ومريض في قسم الباطني بمستشفى جنين الحكومي، حيث جرى نقله إلى المستشفى العسكري بنابلس لاستكمال العلاج.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى جنين حتى الساعة الثالثة عصر اليوم لتعقيمه، ثم سيعاد افتتاحه، أما المرضى المنومين والكوادر الطبية في قسم الباطني (رجال ونساء) فسيتم أخذ عينات منهم للفحص وحجرهم داخل القسم لمدة 5 أيام ثم إعادة الفحص المخبري، بعد ذلك سيتم نقلهم للحجر لمدة 14 يوماً.



وتابعت أن الحالات التي تستدعي إدخالاً لقسم الباطني ابتداء من اليوم فسيتم إدخالهم إلى أقسام أخرى داخل المستشفى للعلاج.



وفيما يخص مستشفى سلفيت الحكومي فقد جرى إغلاق قسم الطوارئ لغايات التعقيم، وسيعاد افتتاحه مساء اليوم، فيما سيتم حجر المرضى المنومين والكوادر الطبية في قسم الباطني والجراحة داخل القسمين وأخذ عينات منهم للفحص، ثم سعاد الفحص بعد خمسة أيام، بعد ذلك سيجري إدخالهم للحجر لمدة 14 يوماً.