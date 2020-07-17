شؤون فلسطينية

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من "صيدا"

أبو بكر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن من طولكرم وسيدة من "صيدا"
عصام أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) صباح اليوم الجمعة، لمواطن من مدينة طولكرم، وسيدة من بلدة "صيدا" شمال المدينة، مخالطة لزوجها المصاب.  

وقال في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن طواقم  الطب الوقائي، والجهات المختصة ذات العلاقة ، مستمرة في متابعتها للإجراءات للحد من تفشي هذا الوباء، مؤكداً على اتخاذ إجراءات السلامة العامة وإتباع سبل الوقاية، خير سلاح لمواجهة هذا الفيروس والحد من تفشيه، متمنياً السلامة لجميع أبناء شعبنا، وأهلنا في محافظة طولكرم.

 

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