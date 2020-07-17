أهالي "بديا" يؤدون صلاة الجمعة على أراضي "خلة حسان" المهددة بالاستيلاء عليها



جاء ذلك بدعوة من حركة فتح، إقليم سلفيت منطقة "بديا" التنظيمية وهيئة مقاومة الجدار وبلدية "بديا" ومؤسساتها الرسمية والأهلية، وبمشاركة أصحاب الأراضي وحشد من المواطنين.



وتحدث رئيس بلدية بديا م. أحمد أبو صفية: أن هذه الفعالية يقوم بها أهالي "بديا" والفعاليات الشعبية للأسبوع الثالث على التوالي بالاستمرار في التصدي لهذا العدوان في سبيل الدفاع عن الأرض والإنسان لأن المعركة مع المحتل وقطعان المستوطنين معركة وجود.





وأضاف: أننا سوف نعمر الأرض وستبقى لأجيالنا، وسنواصل تضامنا من خلال مثل هذه الرسائل للاحتلال بأن الارض لن تكون إلا لسوانا.



والجدير بالذكر أن أصحاب الأراضي في تلك المنطقة يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.





رام الله - دنيا الوطنأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة فوق أراضي منطقة "خلة حسان" الواقعة في أراضي بلدة "بديا" غرب محافظة سلفيت، والمهددة من قبل الاحتلال والتي تتعرض للاعتداءات باستمرار، حيث قام المشاركون بعد الانتهاء من الصلاة زراعة اشجار الزيتون في المنطقة.