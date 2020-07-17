شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في "حارس" غرب سلفيت

قوات الاحتلال تمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في "حارس" غرب سلفيت
جنود الاحتلال في قرية حارس
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في قرية "حارس" غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بقيام قوات الاحتلال بتشديد اجراءاتها العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، وتحرير مخالفات للمواطنين من قبل شرطة الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، جمال الديك، إن إرادة وإصرار شعبنا قوية وفعالياته مستمرة ومتدرجة نحو مقاومة شعبية شاملة بحاضنة دولية وإقليمية وعربية حتى اقتلاع الاحتلال من أرضنا.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في سلفيت، عبد الستار عواد: أن الفعاليات المناهضة للاستيطان مستمرة للأسبوع الثامن على التوالي في بلدة حارس، رغم منعنا من قوات الاحتلال من الوصول للأراضي المهددة بالمصادرة، مشددا على ضرورة تواجد المزارعين وثباتهم في أرضهم لحمايتها من الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت بوابة حديدية في المنطقة ومنعت المواطنين من المرور.

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