سلفيت: حملة تعقيم بمستشفى ياسر عرفات بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

وأعلت اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، أنه سيتم إعاده فتح طوارئ مستشفى الشهيد ياسر عرفات الساعة الثامنة مساء اليوم بعد استكمال عمليات التنظيف والتطهير بالإضافة إلى أنه سيتم عزل الكادر الصحي والمرضى المنومين داخل المشفى وسيتم سحب عينات لهم يوم الثلاثاء القادم.

وكان كميل، وجه اليوم الجمعة، مطالبة "مهمة" لكل من خالط الطبيب محمد البشر، طبيب الطوارئ في مستشفى سلفيت.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن كل من خالط، د. محمد البشر طبيب الطوارئ، سواءً بالمستشفى أو في أي مكان، حجر نفسه والاتصال على الطب الوقائي.كما شدد كميل على أن كل من راجع طوارئ مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت يوم الأربعاء الماضي، عليه الاتصال بالطب الوقائي للأهمية القصوى.وكان كميل، أعلن اليوم الجمعة، إغلاق مستشفى سلفيت، بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا) المستجد.