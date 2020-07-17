الرئيس التركي: خطوات مصر في ليبيا "غير مشروعة"
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن خطوات مصر في ليبيا "غير مشروعة".
وأضاف في كلمة له نقلتها قناة (الجزيرة): أن خطوات مصر في ليبيا ووقوفها إلى جانب حفتر "الانقلابي"، تدل على أنها تدخل في نهج غير مشروع، وفق تعبيره.
وتابع الرئيس التركي: أن "حكومة أبو ظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم (الانقلابي) حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال"، كما قال.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال يوم الخميس: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع حفتر القاهرة هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري في الصراع.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن خطوات مصر في ليبيا "غير مشروعة".
وأضاف في كلمة له نقلتها قناة (الجزيرة): أن خطوات مصر في ليبيا ووقوفها إلى جانب حفتر "الانقلابي"، تدل على أنها تدخل في نهج غير مشروع، وفق تعبيره.
وتابع الرئيس التركي: أن "حكومة أبو ظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم (الانقلابي) حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال"، كما قال.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال يوم الخميس: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع حفتر القاهرة هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري في الصراع.
التعليقات