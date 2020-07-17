الرئيس التركي: خطوات مصر في ليبيا "غير مشروعة"

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن خطوات مصر في ليبيا "غير مشروعة".



وأضاف في كلمة له نقلتها قناة (الجزيرة): أن خطوات مصر في ليبيا ووقوفها إلى جانب حفتر "الانقلابي"، تدل على أنها تدخل في نهج غير مشروع، وفق تعبيره.



وتابع الرئيس التركي: أن "حكومة أبو ظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم (الانقلابي) حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال"، كما قال.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال يوم الخميس: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع حفتر القاهرة هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري في الصراع.