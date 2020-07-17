"الصحة" بغزة: إجراء 26 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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جاء ذلك في تقريرها اليومي الخاص، بالحالة الوبائية في قطاع غزة، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وكانت "الصحة" أكدت أمس الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم "تعافي 5 حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة ولازالت ثلاث إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل".