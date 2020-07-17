"الصحة" بغزة: إجراء 26 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، بإجراء 26 عينة جديدة، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع.
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، بإجراء 26 عينة جديدة، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع.
جاء ذلك في تقريرها اليومي الخاص، بالحالة الوبائية في قطاع غزة، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
وكانت "الصحة" أكدت أمس الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم "تعافي 5 حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة ولازالت ثلاث إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل".
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وكانت "الصحة" أكدت أمس الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم "تعافي 5 حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة ولازالت ثلاث إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل".
للاطلاع على التقرير
للتحميل اضغط هنا
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