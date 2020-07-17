شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تغلق 110 منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية

"الاقتصاد" تغلق 110 منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، على مدار الأسبوع الجاري، 110 منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس (كورونا).

وبينت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الجمعة، تحرير جهاز الشرطة بناءً على توصية اللجنة المشتركة 68 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيكل.

وأوضحت أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت على مدار الأسبوع الجاري 135 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 3204 منشآت تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب 30 طنا مواد غذائية منتهية الصلاحية، واخطار 69 مخالفاً لتصويب وضعهم القانوني وإحالة 25 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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