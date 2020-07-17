محافظ سلفيت يوجه مطالبة لكل من خالط الطبيب محمد البشر

وجه محافظ سلفيت، اللواء عبدالله كميل، اليوم الجمعة، مطالبة "مهمة" لكل من خالط الطبيب محمد البشر، طبيب الطوارئ في مستشفى سلفيت.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن كل من خالط، د. محمد البشر طبيب الطوارئ، سواءً بالمستشفى أو في أي مكان، حجر نفسه والاتصال على الطب الوقائي.



كما شدد كميل على أن كل من راجع طوارئ مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت يوم الأربعاء الماضي، عليه الاتصال بالطب الوقائي للأهمية القصوى.



وكان كميل، أعلن اليوم الجمعة، إغلاق مستشفى سلفيت، بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إصابة طبيب في قسم طوارئ مستشفى سلفيت بفيروس (كورونا) ولم يتم تحديد مصدر الإصابه لحتى الآن".



وأضاف: "وعليه يتم إغلاق مستشفى سلفيت لحين فحص كافة كوادر المستشفى والمرضى، فيما يعمل فقط قسم غسيل الكلى ويتم استقبال حالات الولاده فقط".



رام الله - دنيا الوطن