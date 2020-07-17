قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم الجمعة، بتسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 59 إصابة، فيما ناشد رواجبة المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك الا للضرورة وتحت طائلة المسؤولية.
أفاد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم الجمعة، بتسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضاف في بيان صحفي صدر عن مكتبه صباح اليوم، ونشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن جميع الحالات المصابة من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس موزعين، "16 مدينة قلقيلية، خمس إصابات في "جيت"، وإصابة في "كفر ثلث".
وبذلك يرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 59 إصابة، فيما ناشد رواجبة المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك الا للضرورة وتحت طائلة المسؤولية.
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