سلطات الاحتلال تمدد اعتقال أسيرين من جنين





كما مددت ذات المحكمة توقيف الأسير بهاء عدنان أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي والموقوف في قسم التحقيق في سجن "بيتح تكفا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة (سالم) العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال أسيرين من مدينة جنين وبلدة يعبد للمرة العاشرة والرابعة على التوالي .وذكر ذوو الأسير محمد شادي جرار من جنين، أنه تم تمديد اعتقاله للمرة العاشرة على التوالي حتى تاريخ 9/9، وتم السماح لشخص واحد لزيارته وهو معتقل منذ تاريخ 14 من كانون الثاني/يناير، الماضي.