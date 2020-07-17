سلطات الاحتلال تمدد اعتقال أسيرين من جنين
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة (سالم) العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال أسيرين من مدينة جنين وبلدة يعبد للمرة العاشرة والرابعة على التوالي .
وذكر ذوو الأسير محمد شادي جرار من جنين، أنه تم تمديد اعتقاله للمرة العاشرة على التوالي حتى تاريخ 9/9، وتم السماح لشخص واحد لزيارته وهو معتقل منذ تاريخ 14 من كانون الثاني/يناير، الماضي.
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة (سالم) العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال أسيرين من مدينة جنين وبلدة يعبد للمرة العاشرة والرابعة على التوالي .
وذكر ذوو الأسير محمد شادي جرار من جنين، أنه تم تمديد اعتقاله للمرة العاشرة على التوالي حتى تاريخ 9/9، وتم السماح لشخص واحد لزيارته وهو معتقل منذ تاريخ 14 من كانون الثاني/يناير، الماضي.
كما مددت ذات المحكمة توقيف الأسير بهاء عدنان أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي والموقوف في قسم التحقيق في سجن "بيتح تكفا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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