إصابة مواطنين بالاختناق خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في عصيرة الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب استهداف قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما استهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين المصور سامر حبش، والمراسل الصحفي بكر عبد الحق، واطلقت قنابل الصوت صوبهما في محاولة لمنعهما من التغطية الصحفية.



يذكر أن المسيرة خرجت للجمعة الثالثة، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لاقامة صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء فوق قمة جبل عيبال.



يشار إلى أن مستوطنين وضعوا منزلين متنقلين فوق قمة جبل عيبال في الأراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم (37) والمسمى منطقة خلة الدالية.