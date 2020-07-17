الأولى من نوعها.. مناورة تدريبية لألوية الاحتياط بالجيش الإسرائيلي تحاكي القتال بغزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة مناورة تدريبية لألوية الاحتياط -تعتبر الأولى من نوعها.



وووفقا لموقع (معاريف)، شارك لواء المظليين في الاحتياط 646 في مناورة تدريبية مشتركة مع لواء المدرعات في الاحتياط 179، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وجرى التدريب في قاعدة (تساليم)، حيث استمر لمدة ثلاثة أسابيع، فيما حاكت القوات المشاركة في التدريب العديد من سيناريوهات الحرب والقتال في غزة.