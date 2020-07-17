المالكي يعلق على شطب (آبل) و(غوغل) اسم فلسطين من خرائطهما

وتظهر في خرائط (غوغل)، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.



وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي (ياندكس) هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الحكومة تبحث الإجراء القانوني، للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي (غوغل) و(آبل).وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): "نعمل لتحديد الجهة القانونية الدولية التي سنلجأ إليها لرفع قضية على هاتين الشركتين، مشيراً إلى أنه "سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين في الشركتين اذا أصروا على مخالفتهم للقانون الدولي".وقال المالكي: "لقد أخطأوا حتماً عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسي المقصود".يشار إلى أن محركي البحث (آبل) و (غوغل) قاما بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة، عن قيام محركي البحث (غوغل) و(آبل)، بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة، وفق ما نقلت موقع (الإمارات اليوم).