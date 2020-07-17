6406 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا

سجلت روسيا اليوم الجمعة، 6406 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت البلاد 186 حالة وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 759203 إصابة، و12123 وفاة منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في تقريره اليومي.



وأضاف: أن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 7681 حالة ليصل إلى 539373 حالة، بينما تبقى هناك 207707 حالة نشطة.



وحسب التقرير، فإن 26% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.



رام الله - دنيا الوطن