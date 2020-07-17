فلسطين تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

واصلت فلسطين اليوم الجمعة، تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).





ووفق ما ذكرته وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن حالات التعافي، 179 حالة، بينها 174 في محافظة الخليل، وخمس في قطاع غزة.



وأضافت: أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها خمس موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي



وأكدت "الصحة" أنها أجرت 4246 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الكلي، 7334، عدد حالات التعافي، 1666، وعدد حالات الوفاة: 55.





وسجلت البلاد اليوم الجمعة، 439 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.