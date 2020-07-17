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الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، مسبار الأمل للمريخ، لكن الموعد قد يتغير وفقا للظروف الجوية في مركز الإطلاق باليابان.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إنه تأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز "تانيجاشيما" الفضائي في اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة. 

ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.




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