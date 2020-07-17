الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم الإثنين المقبل

تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، مسبار الأمل للمريخ، لكن الموعد قد يتغير وفقا للظروف الجوية في مركز الإطلاق باليابان.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إنه تأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز "تانيجاشيما" الفضائي في اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.





ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.











رام الله - دنيا الوطن