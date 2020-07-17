تسجيل عشر إصابات بفيروس (كورونا) بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل عشر إصابات بفيروس (كورونا) من أبناء مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بينهم ثلاثة موظفين تابعين للوكالة.



وأعلنت (أونروا) في بيان، أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص هذا اليوم، كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكدت أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات بمنطقة صور.



ودعت الوكالة الأهالي في المخيمات إلى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار.