فلسطين: وفاة مواطن من الرام بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 55



وكانت "الصحة" قالت: إنه بعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وقالت "الصحة": إن المواطن يبلغ من العمر (77 عاماً) وهو من الرام بمحافظة القدس، حيث توفي مستشفى "هوغوتشافيز".وبهذه الوفاة يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 55 حالة.