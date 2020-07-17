فلسطين: وفاة مواطن من الرام بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات إلى 55
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت "الصحة": إن المواطن يبلغ من العمر (77 عاماً) وهو من الرام بمحافظة القدس، حيث توفي مستشفى "هوغوتشافيز".
وبهذه الوفاة يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 55 حالة.
وكانت "الصحة" قالت: إنه بعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت "الصحة": إن المواطن يبلغ من العمر (77 عاماً) وهو من الرام بمحافظة القدس، حيث توفي مستشفى "هوغوتشافيز".
وبهذه الوفاة يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 55 حالة.
وكانت "الصحة" قالت: إنه بعد تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) أمس الخميس، تكون فلسطين قد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ بدء بدء تفشيه في البلاد.
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