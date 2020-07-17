مسؤول أمريكي: واشنطن حثت نتنياهو على عدم الإقدام بخطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية



وقال شينكر: إن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية، كون بعض مؤيديه يريدون فرض السيادة، ولكنهم يتحفظون من إقامة دولة فلسطينية.



وأضاف: أنه لن يفاجأ إذا لم نرَ أي شيء، ولكنه يعتقد أن يقوم نتنياهو بتنفيذ شيء ما، وفق تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأضاف المسؤول الأمريكي: أن إسرائيل تعي التداعيات والانعكاسات التي قد تترتب عليها مثل هذه الخطوة من قبل الدول العربية والأوروبية الصديقة.



يأتي ذلك في وقت يَدرس فيه نتنياهو تنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.