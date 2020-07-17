مسؤول أمريكي: واشنطن حثت نتنياهو على عدم الإقدام بخطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر النقاب عن أن بلاده حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على عدم الإقدام على خطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية.
كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر النقاب عن أن بلاده حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على عدم الإقدام على خطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية.
يأتي ذلك في وقت يَدرس فيه نتنياهو تنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وقال شينكر: إن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية، كون بعض مؤيديه يريدون فرض السيادة، ولكنهم يتحفظون من إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف: أنه لن يفاجأ إذا لم نرَ أي شيء، ولكنه يعتقد أن يقوم نتنياهو بتنفيذ شيء ما، وفق تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وقال شينكر: إن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية، كون بعض مؤيديه يريدون فرض السيادة، ولكنهم يتحفظون من إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف: أنه لن يفاجأ إذا لم نرَ أي شيء، ولكنه يعتقد أن يقوم نتنياهو بتنفيذ شيء ما، وفق تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأضاف المسؤول الأمريكي: أن إسرائيل تعي التداعيات والانعكاسات التي قد تترتب عليها مثل هذه الخطوة من قبل الدول العربية والأوروبية الصديقة.
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