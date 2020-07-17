فيديو.. عريقات: نتنياهو يحاول إضعاف السلطة من خلال الإبقاء على "الانقلاب" بالقطاع

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يريدان تدمير وانهيار السلطة الفلسطينية.





وأكد في تصريحات لفضائية (النجاح) الإخباري، أن السلطة الوطنية ولدت باتفاق تعاقدي إسرائيلي فلسطيني وبشهادة دولية لنقل الشعب الفلسطيني من احتلال إلى الاستقلال وهذه وظيفتها ودورها.



وقال: "نتنياهو وترامب بالضم وهذه الخطة يريدون تحويل وظيفة السلطة إلى سلطة خدماتية أقل من بلدية لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال، فهم يريدان تدمير السلطة والوظيفة الاساسية لها، ونحن بصوت مرتفع وباسم الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لن تكون السلطة أداة من أدوات ديمومة الاحتلال".



وأضاف: "هناك نص حرفي في (صفقة القرن) يقول إن السلطة وظيفتها خدماتية تجمع القمامة وتدفع الرواتب وتنسق أمنيا، ويخرج علينا عزمي بشارة في قناة الجزيرة القطرية ويقول ان السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مجموعة كشافة ليحلها أبو مازن".



وتابع: "نحن نسمع الآن أن حماس تسعى لهدنة في قطاع غزة مع الاحتلال لمدة أربعين عاماً، ونرى أيضاً لماذا المساعدات العربية تهبط في مطار إسرائيل وتذهب إلى غزة".



وأشار عريقات إلى أن أول ما قام به نتنياهو في فترة حكمه الثانية أعاد إلى الحياة الادارة المدنية التي الغيت في الاتفاق الانتقالي، والذي نص على أن تنقل الولاية الجغرافية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال ثلاثة مراحل 18 شهر بعد تتويج المجلس التشريعي.





وأوضح أن المجلس التشريعي توّج في آذار/مارس 1996 وكان من المفروض حسب الاتفاق التعاقدي ان تكون الولاية الفلسطينية على 100% من غزة و92 % من الضفة الغربية، أما 8 % الأخرى فهي القدس والحدود والمستوطنات سيكون بالتوازي التفاوض عليها".



وشدد على أن حكومة نتنياهو سحبت كل صلاحيات السلطة، وتحاول إضعافها من خلال أهم نقطة ارتكاز عند نتنياهو وهي الابقاء على الانقلاب في قطاع غزة إداركا منه أنه لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة، مبيّناً أن السلطة الفلسطينية لم تكن طرفاً في كل ما قام به نتنياهو من تعميق جراح السلطة وإضعافها وتقوية الأطراف الأخرى على حسابها.















رام الله - دنيا الوطن