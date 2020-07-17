شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى الحكومي

جنين: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى الحكومي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة جنين اليوم الجمعة، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المحافظ أكرم الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تحديد إصابة أربعة مواطنين جدد بفيروس (كورونا)، وهم من "قباطية"، "ميثلون"، "كفردان" و"أم التوت"، ليصبح عدد حالات الإصابة 38 في المحافظة.

وأضاف: كما تم إغلاق قسم الطوارئ في المشفى الحكومي (الشهيد خليل سليمان) حتى الثالثة عصر هذا اليوم لأغراض التعقيم.

وتابع الرجوب: عليه نهيب بكافة المواطنين اتباع وسائل الوقاية والإجراءات المنصوص عليها من ارتداء للكمامة والقفازات والتباعد.

بدوره، دعا مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، المواطنين الذين يحملون تأمينا صحيا وبحاجة لعلاج مراجعة مستشفى الرازي والأمل في المدينة، لافتا إلى أن إغلاقا آخر سيكون يومي الأحد والاثنين لأقسام مختلفة، إضافة إلى العيادات الخارجية في المستشفى لأغراض التعقيم.

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