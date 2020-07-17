قرار بإغلاق مستشفى سلفيت بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الجمعة، إغلاق مستشفى سلفيت، بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إصابة طبيب في قسم طوارئ مستشفى سلفيت بفيروس (كورونا) ولم يتم تحديد مصدر الإصابه لحتى الآن".



وأضاف: "وعليه يتم إغلاق مستشفى سلفيت لحين فحص كافة كوادر المستشفى والمرضى، فيما يعمل فقط قسم غسيل الكلى ويتم استقبال حالات الولاده فقط".



وكان كميل أعلن أمس الخميس، طبيعة الإغلاق في المحافظة بدءاً من مساء أمس.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "تُغلق المحافظة وتمنع الحركة تماماً في كافة قرى وبلدات ومركز المحافظة من الساعة الثامنة من مساء الخميس، حتى صباح الأحد ويسمح فقط بعمل المخابز والصيدليات".