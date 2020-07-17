نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

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رام الله - دنيا الوطن

نعت نقابه الصحفيين، اليوم الجمعة، الإعلامي جودت حسين أبو عون من بلدة جبع جنوب جنين والذي توفي هذا اليوم.



وقالت النقابة في بيان، إن الراحل أبو عون كان عضوا للأمانة العامة للنقابة لدورتين سابقتين وعضوا مؤسسا في المكتب الحركي المركزي للصحفيين .