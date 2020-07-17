قيادي بـ "الجهاد" يطالب السلطة باتخاذ خطوات جدية بمواجهة الاحتلال كما فعل الرئيس عرفات

طالب عضو المكتب السياسي لحرك الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي، السلطة الفلسطينية، باتخاذ خطوات جدية في مواجهة الاحتلال، كما فعل الرئيس عرفات بعد كامب ديفد 2، أو السماح بها على الأقل.





وأوضح في كلمة له خلال الورشة الحوارية التي نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية حول تطور العلاقة بين حركتي فتح وحماس، السلطة أمام اختبار جدي في مواجهة واقع الضم، وحتى لا تبدو وكأنها فقط تلوح بورقة المصالحة عليها، اتخاذ خطوات جدية في مواجهة الاحتلال، كما فعل الرئيس عرفات بعد كامب ديفد 2، أو السماح بها على الأقل.



وأكد على أن على السلطة، تحويل الأجواء الإيجابية التي خلقها لقاء الرجوب – العاروري إلى توجه جديد يهدف إلى بناء مرجعية وطنية تتصدى لـ (صفقة القرن) وخطة الضم، وتعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبث الأمل فيه، وتفعيل المقاومة الشعبية والتمسك بالثوابت الوطنية.



وشدد على أن مسار التفاوض العبثي والشراكة مع "العدو" وصل إلى نهايته البائسة المحتومة والسلطة على مفترق طرق إما أن تبادر إلى مشروع سياسي آخر يعتمد المواجهة والصمود، أو تندثر غير مأسوفا عليها.



وقال: إن (صفقة القرن) تعتبر مساراً جديدًا يقطع مع كل ما سبق من مفاوضات واتفاقات بين السلطة الفلسطينية و"العدو الصهيوني".



وأضاف: أن المفاوضات السابقة اعتمدت على مدى ربع قرن، مبدأ حل الدولتين، ووجود شريك فلسطيني مفاوض، ومع إعلان (صفقة القرن) انتهى هذا السياق واخذ معه اتفاق (أوسلو) والمبادرة العربية غير مأسوفا عليها.



وتابع: مرحلة جديدة بدأت تقرر فيها إسرائيل مع الإدارة الأمريكية من جانب واحد، مصير الضفة الغربية والقدس دون الحاجة إلى ديكور المفاوضات والشريك الفلسطيني، تأخذ إسرائيل ما تشاء من أرض وقدس وأغوار، وتترك ما لا تحتاجه من مناطق الكثافة السكانية هروبا من دولة ثنائية القومية.



وشدد على أن الوضع العربي والدولي أنسب ما يكون للقيام بهذه الجريمة، حيث تشهد أوروبا غياب التماسك الداخلي بعد جائحة (كورونا) ودورها الهامشي يزداد ضعفاً، فيما هناك مزيد من دول العرب تقيم تحالفات علنية وسرية مع إسرائيل في مواجهة ما يسمى "العدو المشترك" (إيران، التطرف الإسلامي، وأضيف إليهم مؤخراً العثمانية التركية).



وأكد الهندي أنه في هذا الوضع الإقليمي والدولي المعقد نحتاج أكثر من أي وقت مضى وبعيداً عن الحسابات الصغيرة، إلى تماسك الوضع الداخلي، والبحث عن القواسم المشتركة، والعودة إلى ما يوحدنا ويحمي ويحفظ حقوقنا.



وقال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: "لدينا اليوم طرف الخيط وهو موقف إجماع فلسطيني سواءً من فصائل المقاومة أو فصائل السلطة برفض (صفقة القرن) وخطة الضم والتصدي لها، وهذا يمثل نافذة فرص إن تعاملنا معها بمسؤولية وطنية عالية.



وأضاف: "نحن إذا أمام فرصة، إما أن نحول الموقف الموحد مدخلاً لبناء استراتيجية وطنية ووحدة حقيقية تتجاوز كل آثام وخلافات المرحلة الماضية، وذلك ببناء مرجعية وطنية ننتظم جميعا تحت سقفها لمواجهة تحديات المرحلة، وذلك بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وفق اتفاق بيروت 2017 أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها عبر مؤتمر وطني عام تشارك فيه كل الفصائل والفعاليات الفلسطينية، وإما أن تعود السلطة مرة أخرى للتشبث بالخيارات الخاسرة والتمسك بأوهام عبثية وتتجمد مكانها انتظاراً لها مثل، المراهنة على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، وللتذكير فإن جميع الإدارات الأمريكية الديمقراطية كما الإدارات الجمهورية شجعت الاستيطان، ورفضت تصنيف المستوطنات الصهيونية بأنها غير قانونية، ورقصت حول الألفاظ لا أكثر ولا أقل".



وأردف: وأيضا مثل المراهنة على الرباعية الدولية: التي لا وزن لها ولا قيمة، وهي تدعو إلى العودة لمسار التفاوض العبثي بدون أي أفق، ومن نافلة القول أن إسرائيل لا تقيم وزناً سوى لموقف الإدارة الأمريكية والوضع الداخلي لها، كما المراهنة على الوضع العربي البائس، الذي انكشف أمام قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة لاسرائيل، "إن المستند إليه كالمستند إلى جدار منهار في شارع الزلزال حسب تعبير محمود درويش.



وقال الهندي: هنالك من يراهن على اليسار الإسرائيلي: وحيث أن إدراج خطة الضم في برنامج حكومة نتنياهو – غانس دليل ان جميعهم في إسرائيل يمين فيما يتعلق بالضم، وإن الخلاف بينهم هو حول حجم وطريقة الضم وتسويقه، بل أن هنالك أحزاباً مشاركة في حكومة "العدو" أطماعها تتجاوز (صفقة القرن) وتدعو أن يكون الضم استنادا لها وليس قبولا بها، كما كان إعلان الدولة العبرية عام 48، استناداً لقرار التقسيم وليس التزاما به.



وشدد على أنه إذا عادت السلطة الفلسطينية لمسار التفاوض، فهذا يعني التمسك بالشراكة مع إسرائيل، وبالتالي التراجع عن قرار مقاطعتها . وهذا يؤدي إلى، تعميق الانقسام الداخلي الفلسطيني وفقدان أي امل بتجاوزه، ويعطي مظلة لتحالف أنظمة عربية مع إسرائيل، وبدلاً أن يبدو تحالفها ضد المصالح الفلسطينية سيبدو وكأنه منسجما معها.



وتابع: كما سيؤدي ذلك تصعيد إسرائيل من تكريس الضم على الأرض تحت ظل عملية التفاوض ومع استخفاف كبير بتهديدات السلطة.





وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: أنه بعد مرور أسبوعين على أول تموز/يوليو ( موعد نتنياهو لإعلان الضم ) فإن مخاطر الضم لازالت جاثمة:



وقال: نسجل أن السلطة هذه المرة كانت أكثر استشعاراً للخطر وأكثر جدية في إعلانها الانسحاب من الاتفاقات مع "العدو" لكننا نسجل في نفس الوقت أن السلطة لا زالت تراوح مكانها وترسل برسائل متناقضة، فمن ناحية تمرر لقاء العروري – رجوب بما يوحي وكان هنالك خيارات جديدة للسلطة، ومن ناحية ثانية تطلق تصريحات باستعدادها للعودة للتفاوض مع "العدو" والشراكة معه.





وأضاف الهندي: وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه رغبتها في تفكيك العلاقة مع الاحتلال فهي تدرك استحالة الانفكاك السياسي والاقتصادي والأمني مع "العدو" من داخل المسار نفسه الذي كرس تبعيتها له والذي تدور فيه منذ أكثر من ربع قرن، وحتى الفراغ الذي تركته السلطة بعد وقف التنسيق مع "العدو" ملأه الاحتلال (الإدارة المدنية) بالتعالمل المباشر مع العمال والتجار ...إلخ.



رام الله - دنيا الوطن