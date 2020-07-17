مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في "قريوت"

قطع أشجار في قريوت

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، أراضي المواطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس، وقاموا باقتلاع وتكسير أشجار زيتون وسرقة معدات زراعية.



وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين قاموا بتكسير واقتلاع اشجار زيتون قرب مستوطنة (شفوت راحيل) المقامة على أراضي تعود ملكيتها للمزارعين محمد محمود رجا وشقيقه بلال.



وأشارت، الى أن المستوطنين يستخدمون الأرض للمرور من مستوطنة (شفوت راحيل) للبؤر الاستيطانية المحيطة بها، وذلك بشكل يومي ومستمر، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي وقت سابق، قام مستوطنو (عيليه) بقطع عدد من أشجار الزيتون في منطقة الخلة غرب قرية قريوت، مستخدمين مناشير آلية.