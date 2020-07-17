لمواجهة تفشي (كورونا).. محافظات الضفة الغربية تشهد إغلاقاً شاملاً





وبدأ الإغلاق عند الثامنة من مساء أمس الخميس ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد الأحد،.



وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.



ومنعت الحركة كذلك بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خاصة وأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.



وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، قال في تصريحات لوكالة أنباء (وفا) الرسمية، إنه يسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد، مبينا أن دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".



ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكداً أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.



رام الله - دنيا الوطنتشهد محافظات الضفة الغربية اليوم الجمعة، إغلاقاً شاملاً، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.