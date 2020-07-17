شؤون فلسطينية

لمواجهة تفشي (كورونا).. محافظات الضفة الغربية تشهد إغلاقاً شاملاً

لمواجهة تفشي (كورونا).. محافظات الضفة الغربية تشهد إغلاقاً شاملاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشهد محافظات الضفة الغربية اليوم الجمعة، إغلاقاً شاملاً، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.

وبدأ الإغلاق عند الثامنة من مساء أمس الخميس ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد الأحد،.

وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.

ومنعت الحركة كذلك بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خاصة وأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، قال في تصريحات لوكالة أنباء (وفا) الرسمية، إنه يسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد، مبينا أن دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكداً أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.

أخبار ذات صلة

جنين: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى الحكومي

جنين: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى الحكومي

ثلاثة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الـ18 في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الـ18 في سجون الاحتلال

قرار بإغلاق مستشفى سلفيت بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

قرار بإغلاق مستشفى سلفيت بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس (كورونا)

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34; يطالب السلطة باتخاذ خطوات جدية بمواجهة الاحتلال كما فعل الرئيس عرفات

قيادي بـ "الجهاد" يطالب السلطة باتخاذ خطوات جدية بمواجهة الاحتلال كما فعل الرئيس عرفات

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في &#34;قريوت&#34;

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في "قريوت"

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الـ18 في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الـ18 في سجون الاحتلال

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

مجدلاني يلقي كلمة بمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي جودت أبو عون

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في &#34;قريوت&#34;

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في "قريوت"

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

صور.. موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين للأقصى هذا الأسبوع

الشرطة توقف خمسة أشخاص مشتبه باعتدائهم على مركز شرطة بيت ساحور

الشرطة توقف خمسة أشخاص مشتبه باعتدائهم على مركز شرطة بيت ساحور

عريقات يرحب بتعيين سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لروسيا لعملية السلام بالشرق الأوسط

عريقات يرحب بتعيين سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لروسيا لعملية السلام بالشرق الأوسط

المفكر الصوراني: خطوة النظام &#34;العميل&#34; الإثيوبي خطوة إجرامية صريحة العداء لمصر وشعبها

المفكر الصوراني: خطوة النظام "العميل" الإثيوبي خطوة إجرامية صريحة العداء لمصر وشعبها

منوعات

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد &#34;تيك توك&#34;

محمد رمضان برفقة المغني العالمي ساكو في كليبه الجديد "تيك توك"

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

طليق روان بن حسين يخرج عن صمته.. وصديقه يكشف تفاصيل مُفاجئة

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: &#34;مات ظالما&#34;

زوج نانسي عجرم يكشف سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما ويؤكد: "مات ظالما"

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

شاهد يكشف مفاجأة داخل المحكمة.. هذا مافعلته زوجة جوني ديب السابقة به

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

أول تعليق من الطيار أبو اليسر على حكم حبس محمد رمضان

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

شاهد كيف ظهرت عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في المحكمة

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنة في قضية الطيار

شاهد: فيديو ينشر لأول مرة لنانسي عجرم وزوجها ليلة حادثة اقتحام منزلها

شاهد: فيديو ينشر لأول مرة لنانسي عجرم وزوجها ليلة حادثة اقتحام منزلها

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

رسالة مؤثرة من أميتاب باتشان إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس (كورونا)

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

عربي

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

العراق: رفع حظر التجول بعد عيد الأضحى وإعادة فتح المطارات الأسبوع المقبل

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

للمطالبة بالتنمية والوظائف.. متظاهرون تونسيون يغلقون محطة لضخ النفط

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر تسجل 53 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية