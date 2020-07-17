الأردن يحدد موعداً لإعادة فتح المطار للرحلات التجارية

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رام الله - دنيا الوطن

لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية، من المقرر أن يستأنف الأردن الرحلات التجارية جزئياً في شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك بناءً على قائمة معتمدة دوليا للوجهات الآمنة.



ونقلت قناة (المملكة) التلفزيونية عن أمجد العضايلة، المتحدث باسم الحكومة: إن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ آذار/مارس، يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من آب/أغسطس.



وأضاف: أنه سيتم السماح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج وأنه قد يتم إضافة دول أخرى للقائمة بناء على تطورات الجائحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال العضايلة: إن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن. وقد شهدت بعض هذه الدول ارتفاعا في الإصابات بفيروس (كورونا) في الآونة الأخيرة.



ومنذ إغلاق المطار في آذار/مارس سمحت المملكة بتسيير رحلات لإعادة العالقين عاد من خلالها أكثر من 20 ألف مواطن من الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.



ويطالب قطاع الأعمال الحكومة بالتعجيل باستئناف الرحلات للمساعدة في إنقاذ صناعة السياحة التي تضررت كثيرا بعد أن شهدت طفرة غير مسبوقة قبل الأزمة.



وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة القيود المتبقية على معظم الأنشطة بما في ذلك فتح الفنادق والمقاهي من جديد. ولا تزال المدارس مغلقة كما لا يسمح بإقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمهرجانات.



وفي الأسابيع الأخيرة سجلت المملكة عددا لا يذكر من الحالات وتركزت أغلب الإصابات في القادمين من الخارج، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد، 1201 حالة و10 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد.